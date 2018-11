Indossa il giubbotto firmato e prova ad andarsene: giovane finisce nei guai

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Un giubbotto di marca, quanto basta per tentare un furto all’Iper Rossini. Era questo l’obiettivo di un ragazzo di venti anni che ieri si è presentato al centro commerciale. Ha puntato dritto a un giubbino della Napapijri e ha danneggiato la placca anti taccheggio fino a romperla in modo da poter passare indenne davanti all’uscita. Ma è stato notato e la guardia giurata ha dato subito l’allarme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Pesaro che hanno denunciato a piede libero il giovane pesarese per furto. Il capo di abbigliamento è stato restituito al negoziante.