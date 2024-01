PESARO - Un incidente è avvenuto poco fa lungo via Flaminia, nel quartiere di Muraglia a Pesaro. Lo schianto ha coinvolto due auto e, per fortuna, non ha causato feriti. Sono state pesanti, però, le ripercussioni sul traffico del sabato sera verso il centro della città. I mezzi, infatti, sono rimasti bloccati in mezzo alla strada e, malgrado l'intervento della Polizia locale, si sono create lungo code.