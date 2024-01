Pauroso scontro tra un furgone e uno scooter a Fano: due persone gravissime

FANO – Drammatica corsa di due ambulanze verso l'ospedale regionale di Torrette ad Ancona: trasportavano un uomo e una donna feriti nell’incidente stradale avvenuto ieri (venerdì 12 gennaio), intorno alle 18.15, a Fano in via Papiria. Per Codice rosso, entrambi in pericolo di vita. Erano le conseguenze di uno scontro impressionante, tra un autocarro Ford Transit e la motocicletta Piaggio Liberty su cui viaggiavano entrambe le persone ferite: il conducente, 31 anni, origini marocchine, e la passeggera, quarantaquattrenne nata a Napoli.

L’urto ha sbalzato a terra entrambe le persone, mentre la motocicletta scivolava sull’asfalto senza più controllo, verso la banchina laterale, per poi fermarsi contro un palo dell’illuminazione pubblica.

Quando sono arrivati i primi soccorsi, la condizione dei due feriti è apparsa molto preoccupante, tanto che è stata presa la decisione di trasportarli ad Ancona: massima urgenza. L’entità delle lesioni si è poi ridimensionata nelle ore successive, dopo le cure e gli accertamenti del caso.

La prognosi indica in circa un mese il tempo di guarigione per la passeggera dello scooter, mentre è di una settimana per il conducente. Insieme con due ambulanze del 118 sono intervenuti i vigili del fuoco e due pattuglie della polizia locale: un equipaggio ha governato il traffico nella zona dell’incidente stradale, gli altri agenti hanno invece effettuato i rilievi di legge. Dalla prima ricostruzione dell’episodio risulta che lo schianto sia avvenuto mentre l’autocarro imboccava via Papiria in uscita da un’area di servizio, diretto verso monte, e il Piaggio Liberty viaggiava invece verso il mare. Illeso il conducente del Ford Transit, ventottenne immigrato originario del Gambia, in Africa. Via Papiria è un percorso importante della viabilità fanese, essendo un collegamento con la zona industriale a Bellocchi, e il conseguente traffico è un fattore di rischio incidenti.