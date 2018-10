Guardaroba rifatto con tronchesi per tagliare l'antitaccheggio: denunciata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Aveva tranciato le placche anti taccheggio per asportare alcuni capi di abbigliamento, denunciata. La protagonista è una donna di 50 anni residente a Fano, disoccupata. Ieri pomeriggio ha fatto visita al Globo di via Gagarin e si è portata dietro delle tronchesi. Ha selezionato alcuni vestiti e con le tronchesi ha tagliato le placche anti taccheggio e infilato i capi in una borsa in modo da eludere i controlli all’uscita. L'allarme non sarebbe scattato, ma il suo fare circospetto e i suoi movimenti hanno dato nell’occhio e una guardia giurata preposta ai controlli ha visto tutto. La donna è stata quindi seguita mentre sono state chiamate le forze dell’ordine. Sul posto è arrivata immediatamente la Volante della Polizia che ha quindi preso in carico la donna.