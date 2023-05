Una improvvisa grandinata ha sorpreso Pesaro e i pesaresi alle 16, ma un'ora prima chicchi grossi come noci hanno preso in contropiede gli jesini. L'allerta maltempo si è concentrata particolarmente sul centro nord della regione causando grossi disagi proprio a Jesi e a Pesaro. Ma anche a Fano: le foto che arrivanoal Corriere Adritico sono impressionanti: strade letteralmente coperte dalla grandine che sembra neve. Nella città di Rossini, la grandine ha letteralmente imbiancato non solo le strade ma anche la spiaggia creando un colpo d'occhio impressionante. In centro storico si è invece creato un fiume di acqua e di grandine, che ha invaso le strade principali bloccando la circolazione. Al momento la situazione più critica è a Pesaro, in centro storico le vie sono impraticabili e letteralmente sommerse dall'acqua e dalla grandine. Gli allagamenti ci risultano in via Cavour, via Mameli, Campo Sportivo, sottopasso Cappuccini, sottopasso di via Rossi, via Madonna di Loreto e zona Calcinari. Verifiche in corso anche in via Lago Trasimeno, str Micaloro, via Passeri.

(La grandine che ha sorpreso Jesi nel primo pomeriggio)

Tutto è accaduto in pochi minuti: il cielo si è coperto di nuvole all'improvviso, prima ha cominciato a piovere, poi è iniziata la forte grandinata che in pochi minuti ha coperto tutte le strade, facendo rallentare i mezzi in movimento.

Una grandinata così a metà maggio non si ricorda da tantissimo tempo. Totalmente allagato il sottopasso in via Vincenzo Rossi, dove le auto devono guadare un fiume di acqua per riuscire a passare.

«Una precipitazione potentissima di acqua e grandine è caduta in pochi minuti in una parte di città - scrive il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci sulla sua pagina Facebook -. Gli allagamenti ci risultano in via Cavour, via Mameli, Campo Sportivo, sottopasso Cappuccini, sottopasso di via Rossi, via Madonna di Loreto e zona Calcinari. Verifiche in corso anche in via Lago Trasimeno, str Micaloro, via Passeri».

LE STRADE CHIUSE A JESI

Al momento sono fuori le squadre dei vigili del fuoco, della Protezione civile e dei vigili urbani. Non risultano persone ferite nell'ondata di maltempo. A Jesi sono state chiuse Via del Burrone e Via Montelatiere per allagamenti della sede stradale all'altezza dei rispettivi fossi. Chiuso anche il sottopasso della Goldengas. Segnalati piccoli smottamenti nelle strade di campagna.