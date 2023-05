PESARO - Dieci minuti di violenta pioggia torrenziale intorno alle 17 sono bastati per allagare la strade e non solo nella zona di Ponte Valle dove l’asfalto è stato ricoperto da acqua e fango. E’ stata una vera e propria bomba d’acqua. A fine acquazzone le segnalazioni più urgenti arrivate ai vigili del fuoco e polizia locale hanno riguardato soprattutto la zona di Valgelata con smottamenti e allagamenti di locali privati.

Disagi in particolare sulla strada di Valgelata, la provinciale 32, a causa di tanta acqua che si è accumulata sulla sede stradale insieme a fango proveniente dai campi limitrofi e qualche ramo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e personale della Provincia per ripulire la sede stradale in particolare dietro una curva dove si era accumulato fango. A Ponte Valle invece l’acqua è entrata in alcuni depositi. In particolare è stato allagato un magazzino e sul posto è intervenuta, attraverso la centrale operativa, la protezione civile (in questi giorni anche di rinforzo in Emilia Romagna) con delle pompe specifiche per piccole quantità d’acqua in modo da contenere al minimo i disagi. Disagi ci sono stati comunque per la viabilità con le strade rese impraticabili e che in alcuni tratti hanno dovuto essere temporaneamente chiuse e la circolazione a passo d’uomo quando non bloccata. In serata la situazione è stata comunque ripristinata.

Segnalazioni anche nella zona di Villa Ceccolini dove il fango è sceso dalla collina raggiungendo la strada nella zona della chiesa e finendo con il lambire anche le aziende. I vigili del fuoco sono invece intervenuti nella zona del Boncio per un albero pericolante, così altre segnalazioni di alberi a rischio sono venute dalla zone di Urbino e di Fano. Ma a quanto pare l’allarme maltempo non è ancora finito. Nel pomeriggio di ieri la protezione civile regionale ha emesso un ulteriore messaggio di allerta meteo per criticità dovute ai temporali che sono annunciati su tutte le Marche. L’allerta è partita a mezzanotte e durerà per 24 ore. Per quanto riguarda il Comune di Pesaro e i territori limitrofi l’allerta per i temporali è di livello giallo.