Furto di bobine di rame nel cantiere dell'autostrada: operaio nei guai

PESARO - C’è anche un pesarese tra gli operai di ditte esterne indagati per una serie di furti di rame per complessivi 150mila euro in un cantiere della variante autostradale dell’A1 nella zona del Mugello. Gli operai avrebbero poi nascosto la refurtiva in un capannone, individuando anche un ricettatore pronto a piazzare il carico sul mercato.Nella giornata di ieri sono scattate diverse perquisizioni e il ricettatore è finito ai domiciliari nell’ambito di indagini condotte dai carabinieri di Borgo San Lorenzo, che hanno agito in collaborazione con i colleghi de L’Aquila. Il pesarese, di 50 anni, è incensurato come gli altri due suoi colleghi. I tre avrebbero compiuto materialmente il furto in cinque distinti episodi, portando via dieci bobine di filo di rame. Hanno rubato anche del materiale ferroso destinato ad armature in cemento armato. Poi tutto è stato messo in un capannone della zona di Barberino in attesa di essere successivamente piazzato sul mercato.