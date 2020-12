Fuga di gas, una nube di Gpl intorno al distributore: i vigili del fuoco chiudono la strada

PESARO - Fuga di Gpl dal distributore: notte in bianco per i vigili del fuoco, costretti anche a chiudere la provinciale urbinate per mettere in sicurezza l'impianto.

LEGGI ANCHE:

APPROFONDIMENTI PESARO Travolta dalla camionetta dei vigili del fuoco: donna di 56 anni... SAN BENEDETTO Ragazzina perde l'equilibrio e precipita dal balcone: soccorsa...

Dalla serata di ieri, il personale del Comando di Pesaro e Urbino è impegnato per una perdita di GPL presso un impianto di distribuzione carburanti ubicato sulla Provinciale 423 del Montefeltro, poco distante dal casello autostradale di Pesaro. La segnalazione è pervenuta alle ore 19:30 circa di ieri da parte di un passante. Giunto sul posto, il personale constatava una importante perdita di Gpl da una apparecchiatura di servizio del serbatoio interrato. Immediatamente è stata delimitata un’area di sicurezza di circa 300m di raggio e chiusa al traffico la strada 423, per la porzione prospicente l’impianto, al fine di evitare possibili fonti di innesco della nube di GPL che si era venuta a creare e che veniva alimentata dalla perdita in corso.

Grazie anche all’intervento di un tecnico esterno specializzato, verso le ore 23:30 si riusciva ad intercettare la perdita. Successivamente si procedeva con la bonifica dell’area esterna al serbatoio e, conseguentemente, riaprire temporaneamente al traffico la SP 423 alle 3.00 circa. Attualmente, con il supporto di tecnici esterni, sono ancora in corso le operazioni finalizzate alla rimozione in sicurezza dell’apparecchiatura difettosa. Salvo imprevisti, nel primo pomeriggio di oggi. Durante la rimozione dell’apparecchiatura dovrà nuovamente essere interdetta al traffico la SP 423.

© RIPRODUZIONE RISERVATA