Ragazzina perde l'equilibrio e precipita dal balcone: soccorsa d'urgenza dall'eliambulanza

SAN BENEDETTO - Spavento questa mattina per una ragazzina. Intorno alle 9, infatti, ha perso l'equilibrio ed è volata dal balcone di un appartamento nel quartiere di Ragnola a San Benedetto del Tronto. Sul posto sono intervenuti prontamente gli operatori sanitari del 118.

La ragazzina presentava diversi traumi per cui è stato richiesto l'intervento dell'eliambulanza che ha provveduto al trasferimento all'ospedale di Torrette. Dopo un inziale spavento per fortuna non correrebbe pericolo di vita. I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di San Benedetto stanno indagando sull'episodio.

