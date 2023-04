Pesaro, alunni al freddo e proteste per le aule gelide: il sindaco proroga il via libera al riscaldamento

PESARO - Rientro decisamente al freddo questa mattina per gli alunni delle scuole di Pesaro dopo che domenica si è conclusa la proroga per i riscaldamenti. Ma molte mamme, specialmente madri di bambini che frequentano le scuole materne e le primarie hanno protestato perchè i bimbi erano in aula con cappotto e piumino.

La situazione si è sbloccata rapidamente. Il sindaco Matteo Ricci ha firmato l’ordinanza per prorogare ulteriormente l’accensione dei termosifoni, «che – spiega - potranno essere utilizzati fino al 23 aprile, sempre per cinque ore e trenta minuti, nella fascia oraria dalle ore 5 alle ore 23. Le temperature continuano ad essere ancora in ribasso rispetto alla media stagionale. Per questo oggi abbiamo deciso un’ulteriore proroga parziale di una settimana». Resta l’obbligo di non superare i 17°C per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili e i 19°C per tutti gli altri edifici.