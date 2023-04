Terremoto in Umbria: la scossa di Magnitudo 3.3 avvertita anche nelle Marche

PERUGIA - Una scossa di terremoto di Magnitudo 3.3 è stata avvertita alle 8.56 di questa mattina nella stessa area già pesantemente colpita dal sisma dello scorso 9 marzo. L'epicentro è stato fissato a Ingv a Umbertide, a pochi km dal confine con la Provincia di Pesaro e Urbino. E infatti la scossa è stata distitntamente avvertita nelle aree interne dell'Urbinate e dell'Anconetano.

Nell'area dell'epicentro è immediatamente è comprensibilmente tornata la paura, con persone in strada e scuole evacuate per precauzione.Paura nei piani alti delle abitazioni,la gente è scesa in strada. Al momento non si segnalano ulteriori danni. Ha retto anche il campanile di Pierantonio, gravemente danneggiato dalle tre scosse del mese scorso.