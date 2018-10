«Ho fatto ritrovare il Barocci rubato», ma non è invitato al convegno

di Luigi Benelli

PESARO - Senza invito. Peccato che sia stato lui ad aver fatto ritrovare un frammento di un dipinto di Barocci rubato a Urbino. È la storia di Giancarlo Ciaroni, antiquario che, nella primavera del 2017, ha visto in un’asta genovese la tela raffigurante il fanciullo Antonio, figlio di Benedetto di Bonaventura, facente parte del più ampio dipinto “Martirio di San Sebastiano” di Federico Barocci per la cattedrale di Urbino.Era stato tagliato e rubato il 16 marzo 1982. Da allora nessuna notizia. Ma l’occhio vigile dell’antiquario, titolare della nota galleria d’arte “Altomani and Sons”, lo ha individuato subito dal catalogo dell’asta. Stimato appena 500-700 euro non aveva attribuzione certa. Da lì il sequestro e la cerimonia in cattedrale con il riposizionamento del dipinto. Una premessa doverosa per capire l’incidente diplomatico. Perché mercoledì 10 ottobre ad Ancona ci sarà il convegno “Beni culturali. Tutela e protezione tra presente e futuro” al Centro Pastorale Stella Maris. E nella locandina c’è proprio il frammento del Barocci ritrovato.