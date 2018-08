Erika e Lisa, l'amore trionfa: «Ma abbiamo timore a tenerci per mano»

di Gianluca Murgia

PESARO - In questi tempi di manicheismo d’accatto, odio copia-incolla e sessismo ignorante, quella tra Lisa ed Erika, pesaresissime, rispettivamente 34 e 35 anni, è una storia da raccontare. L’amore che esce allo scoperto nel 2011, la convivenza l’anno successivo e, il 27 dicembre 2016, il “sì, lo voglio” celebrato a Palazzo Gradari: la prima unione civile, a Pesaro, tra due donne. «Abbiamo dovuto cambiare casa perché eravamo assillate da un vicino che ci urlava a ogni occasione - raccontano - non ci ha mai detto direttamente che il motivo era quello, la nostra unione, ma l’abbiamo percepito dalla sua aggressività. Avevamo paura. Cercavamo di non stare mai da sole». Un invito alla riflessione per i tanti “intellettuali” senza cattedra che la nostra attuale social-società sforna a getto continuo.Frangar, non flectar. Lisa lavora come impiegata in uno studio commerciale («Ma da qualche mese ho ripreso a studiare massofisioterapista»), Erika è bagnina di salvataggio ai Bagni Nella Beach Experience e vigile del fuoco discontinuo a Pesaro. «E io sono orgogliosissima di lei ma anche molto spaventata - spiega Lisa - Quasi di più ora che fa la bagnina, un lavoro sottovalutato, da me in primis. È un ruolo di enorme responsabilità. Fortuna - ride Lisa - che al mare vado poco...» .