Più di duemila euro di alcolici pregiati rubati nascosti in auto: arrestati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Due romeni sono stati arrestati ieri pomeriggio dai carabinieri di Borgo Santa Maria per furto aggravato e ricettazione. I due, 44 e 46 anni, sono nullafacenti e pluripregiudicati per reati specifici e sono in carcere. Sono stati sorpresi a rubare, dopo aver danneggiato le placche antitaccheggio, 5 bottiglie di superalcolici all’interno dell’Iper Montebello sito nel centro commerciale Iper Rossini. All’interno dell’auto i carabinieri hanno rinvenute 40 bottiglie tra champagne, spumante pregiato e superalcolici, di sicura provenienza illecita per un valore globale di 2000 euro circa. La merce è stata posta sotto sequestro, in attesa di essere restituita agli aventi diritto. Ulteriori accertamenti hanno permesso di denunciare i due soggetti per furto perpetrato con le stesse modalità presso il medesimo negozio il 2 maggio scorso.