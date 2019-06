Deruba gli operai al lavoro â€‹ma un ciclista lo vede e riesce a farlo arrestare

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Tardo pomeriggio, via Vincenzo Rossi. Alcuni operai stavano lavorando in zona spostando alcuni attrezzi da un furgone verso un abitazione. Un continuo andirivieni dal camion al luogo del lavoro. Gli operai sono stati notati da un ragazzo che ha aspettato che nessuno di loro fosse sul furgone.Nel momento di assenza è salito sul mezzo e In tutta fretta ha portato via un marsupio di uno degli operai. Il ragazzo si è allontanato velocemente cercando la fuga ma Sfortunatamente per lui è stato visto da un cittadino che passava in bicicletta. Il senso civico del ciclista ha permesso che il fatto non passasse inosservato. L’uomo Infatti ha subito avvisato gli operai Di quanto successo. È indicato il giovane mentre scappava In via Rossi. Hanno constatato che mancava il marsupio e hanno subito chiamato le forze dell’ordine punto Sul posto sono arrivati subito i carabinieri con una pattuglia. Hanno fermato il ragazzo chiudendo conto di quanto era successo. Si tratta di un immigrato del Gambia di 23 anni irregolare sul territorio italiano. Sulle prime Il ragazzo ha ammesso tutto facendo ritrovare il marsupio che conteneva documenti chiavi e assegni. Ma in un secondo momento quando i carabinieri gli hanno chiesto di seguirlo in caserma si è alterato non poco. Il giovane non aveva nessuna intenzione di andare con i militari in caserma così ha cercato di ritagliarsi una via di fuga spingendo uno dei due carabinieri. Ma gli uomini dell’Arma sono riusciti a bloccarlo e ad ammanettarlo. Il giovane è stato quindi arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e furto.