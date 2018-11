Colpo grosso allo spaccio: pusher â€‹arrestato con un chilo di cocaina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO – Colpo grosso dei carabinieri che stroncano un canale di spaccio nel quartiere Soria-Porto, arrestato un pusher albanese trovato con quasi un chilo di cocaina.I militari del Nucleo Investigativo dei carabinieri del Comando Provinciale di Pesaro e Urbino, la scorsa notte hanno arrestato un albanese di 49 anni per spaccio e detenzione di stupefacenti, sequestrando 850 grammi di cocaina. L’operazione antidroga eseguita dai carabinieri di Pesaro smantella la piazza di spaccio dei quartieri Soria e Porto. L’individuazione del trafficante è avvenuta nel tardo pomeriggio attraverso l’osservazione a distanza di alcuni veloci appuntamenti avvenuti in strada con giovani clienti, appurando che l’uomo, N.M., insospettabile abitante della zona, incensurato, senza occupazione e dall’aspetto tranquillo aveva veloci appuntamenti con suoi acquirenti a cui, come poi accertato, vendeva la cocaina in dosi a richiesta, per 50 / 100 euro ognuna. In tarda serata i carabinieri del Nucleo Investigativo intervenivano durante uno spaccio bloccando il soggetto per poi individuare poco distante il suo appartamento, dove subito dopo irrompevano scoprendo un covo – laboratorio, con decine di dosi in preparazione insieme a sostanza da taglio, due bilance di precisione e 1500 euro chiaro provento delle ultime cessioni. Con accurata perquisizione i carabinieri rinvenivano poi, nascosta in un vano di un mobile, una considerevole scorta di cocaina pura da quasi un chilogrammo in panetti pronti per la lavorazione. Quell’ingente quantitativo di stupefacente, preparato e smerciato ai tossicodipendenti della provincia di Pesaro, dei quali l’albanese era un evidente punto di riferimento, gli avrebbe potuto fruttare ricavi per 200 mila euro. Il pericoloso pusher, all’alba, è stato recluso nel carcere di Pesaro.