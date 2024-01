PESARO Oltre 4400 persone hanno festeggiato in piazza del Popolo l’arrivo dell’anno di Capitale della Cultura italiana con il il CaterCapodanno di Rai Radio 2 che dalle 21.30 di San Silvestro, alle 3 dell’1 gennaio ha aperto ufficialmente i dodici mesi di Pesaro 2024. Nemmeno la leggera pioggerella che ha accompagnato la serata, a tratti, ha dissuaso le migliaia, tra residenti e “cittadini temporanei” (tanti erano i gruppi di turisti presenti) di persone che hanno voluto partecipare al primo dei grandi eventi dello straordinario anno che attende la città.

Il migliore degli avvii

«Una serata straordinaria – ha detto il sindaco Matteo Ricci - Pesaro ha salutato il 2023, e dato il benvenuto al 2024, come meglio sa fare: con una grande festa della città, all’insegna della musica, dell’arte, della condivisione e della partecipazione. Una bellissima cartolina di una piazza del Popolo gremita, viva, gioiosa. La dimostrazione che Pesaro ha voglia di essere capofila e protagonista della rete di città “medie” della cultura. È stato bellissimo iniziare questo anno speciale così. Grazie a tutti e buon 2024 Pesaro».

«Il migliore avvio di Pesaro 2024-Capitale italiana della cultura - ha aggiunto il vicesindaco assessore alla Bellezza Daniele Vimini - con una dimensione veramente nazionale, una piazza gioiosa e festante, con temi profondi e il giusto svago. Grazie a Rai Radio2 e a Caterpillar per credere sempre in Pesaro, a tutti coloro che ci sono stati e a tutti coloro che ci saranno in questo anno straordinario che ci attende».

La piazza ha riflettuto, sorriso e ballato, insieme a Colapesce e Dimartino protagonisti del concerto che ha attraversato la mezzanotte, anticipati dal sound dissacrante di Valerio Lundini e de I Vazzanicchi. Il CaterCapodanno di Rai Radio2, in collaborazione con Amat, ha acceso l’ultima notte del 2023, in diretta nazionale sulle frequenze radio e sul canale 202 del digitale terrestre per raccontare, guidati dai conduttori Massimo Cirri e Sara Zambotti, (presente anche Simona Sala, direttrice di Rai Radio2 che ha confermato il supporto alla città per l’intero anno), tutti i temi all’interno del progetto La natura della cultura.

Ma l’apertura ufficiale sarà quella del 20 gennaio con cerimonia inaugurale che prevede anche il discorso del presidente della Repubblica Sergio Mattarella (intorno alle 11), seguito da una giornata intera di musica e spettacolo alla Vitrifrigo Arena. Una giornata aperta a tutti gratuitamente, ma con posto nominativo, per motivi di sicurezza, durante la presenza del Presidente della Repubblica. Il tagliando, a disposizione nelle biglietterie del circuito Vivaticket (anche online), alla biglietteria del Teatro Rossini, o al Tipico.Tips negli orari di apertura, è andato letteralmente a ruba in questi giorni. Il CaterCapodanno è stato anche il primo tangibile evento per i VolontarX. .Ai VolontarX sarà messo a disposizione un “pacchetto” che prevede: corsi di formazione gratuiti in presenza; un’assicurazione valida durante l'evento a cui si candida; la divisa “brandizzata” VolontarX (felpa, maglia, pantaloni, etc...) che permetterà di essere riconoscibile e, allo stesso tempo, portavoce di Pesaro 2024; la possibilità di offrire un posto letto o essere accolti da altri VolontarX”.

L’onore di Vallefoglia

E a proposito del progetto 50x50, cuore pulsante della Pesaro 2024, sarà Vallefoglia, nella settimana che va dal 22 al 28 gennaio, il primo comune ad aprire le “danze” per gli eventi di Pesaro Capitale della Cultura 2024. Un viatico per un anno di progetti da ultimare e nuove inaugurazioni in vista, prima di tutto il nuovo teatro Giovanni Santi a Bottega, moderno e polifunzionale.