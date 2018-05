Belle, gentili, ma ladre: un abbraccio e poi la fuga con la catenina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Torna la truffa dell’abbraccio con la gentile e distinta sconosciuta che con la scusa di chiedere informazioni ferma qualcuno per strada dopodichè, per ringraziarlo, gli getta le braccia al collo e gli sfila la collana d’oro.Negli ultimi giorni almeno tre casi sono stati segnalati sul Lungofoglia e a Pantano, due sono andati a segno, il terzo invece è fallito perchè la vittima, una donna, ha messo istintivamente le mani al collo facendo desistere la truffatrice. Gli episodi sono avvenuti tra domenica e lunedì scorsi e ad agire potrebbero essere state le medesime truffatrici, ovvero due donne dall’ accento dell’Est descritte come giovani, distinte, gentile ed eleganti. Una complice ferma la vittima potenziale mentre l’altra resta in auto pronta a scattare non appena si è consumato il furto.