Pesaro, si avvicina alla casa dell'ex compagna nonostante i divieti: arrestato un giovane 23enne

PESARO E' stato scoperto nelle vicinanze di casa dell'ex compagna nonostante il divieto di avvicinamento. Così, la sera del 26 ottobre scorso, è stato arrestato dai carabinieri a Pesaro. Destinatario del provvedimento un 23enne di origini sudamericane già colpito da altri provvedimenti.

LEGGI ANCHE: Corona, dopo le scommesse tirato in ballo il capitano della Roma Pellegrini (che ha risposto sui social) per un caso di stalking

I precedenti

La donna si era trasferita a Pesaro, sul finire del 2022, per allontanarsi dalla casa dove conviveva con l’ex compagno, per via proprio delle aggressioni fisiche e minacce di morte nei suoi confronti ricevute dall'uomo. L’apice dell’aggressività la scorsa estate con tanto di divieto di avvicinamento.

Dopo averla cercata, e trovata a Pesaro, il 23enne ha cercato di avvicinarla sotto casa ed è stato scoperto dai Carabinieri che lo hanno posto agli arresti domiciliari.