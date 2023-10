Corona, dopo le scommesse tirato in ballo il capitano della Roma Pellegrini (che ha risposto sui social) per un caso di stalking

ROMA Dopo il tema scommesse, Fabrizio Corona attraverso il suo giornale Dillingernews ha tirato in ballo il capitano della Roma (e centrocampista della Nazionale) Lorenzo Pellegrini legando il suo nome a una vicenda di stalking. Secondo le indiscrezioni, Pellegrini, avrebbe ricevuto cinque denunce (tre a Parma, una a Avezzano, una a Roma) da parte di una giovane donna riconducibile al mondo delle escort.

LEGGI ANCHE: Fabrizio Corona a Macerata, cena al ristorante Da Rosa con i due suoi avvocati: in ballo una vecchia causa

La risposta di Pellegrini

Pellegrini ha affidato ai propri social la risposta: «Ho sprecato tre minuti della mia giornata per leggere l'articolo pubblicato su un canale Instagram riportante notizie inventate sul mio conto.

Ci penseranno i miei legali, cui ho già conferito mandato per tutelare gli interessi e soprattutto i valori miei e della mia famiglia. Mi auguro che le autorità competenti si attivino prontamente per tutelare le persone per bene».