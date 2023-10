Corona, il flirt con Fagnani a Belve fa ingelosire Mentana? L'ex paparazzo a Striscia: «L'ho fatto innervosire»

Fabrizio Corona sulla bocca di tutti. L'ex paparazzo è tornato "di moda" per la sua inchiesta sul caso scommesse, che ha coinvolto Fagioli, Tonali e Zaniolo. Prima che si parlasse dello scandalo legato al calcio, l'ex paparazzo era stato ospite di Francesca Fagnani a Belve. E nello studio Rai, non era passato inosservato un momento di imbarazzo tra Fagnani e Corona, nel quale quest'ultimo aveva platealmente flirtato con la giornalista. Di questo, l'inviato di Striscia la Notizia Valerio Staffelli ha chiesto conto a Corona. E la sua risposta non è stata banale.

Il flirt di Corona con Fagnani

Durante l'intervista a Belve, Francesca Fagnani aveva provocato Fabrizio Corona parlando del suo sex appeal sulle donne.

Da qui, è nato uno scambio che ha divertito (quasi) tutti. «A te ti piaccio ancora?», ha chiesto Corona sorridendo. Francesca Fagnani ha risposto imbarazzata: «Si pressuppone che una volta mi piaceva...».

Dopo alcuni botta e risposta, Corona ha provato a incalzare la giornalista: «Tu in passato eri focalizzata sul lavoro, ora che sei più leggera, ora che fai parte del mondo dello spettacolo», ha detto. Quel flirt si è poi smorzato, ma a qualcuno non sarebbe andato giù.

Mentana infuriato?

Secondo Fabrizio Corona, quel botta e risposta avrebbe fatto infuriare il compagno di Francesca Fagnani, il giornalista di La7 Enrico Mentana. «È per questo che con Le Iene era così nervoso...», ha detto Corona a Staffelli.