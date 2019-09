Auto contro un camion sull'A14: muore 37enne lunghe code verso nord

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Tragico incidente sull'autostrada A14: muore un 36nne. Lo schianto, avvenuto poco dopo le 12 nel tratto dell'A14 tra Pesaro e Cattolica, è stato fatale per un 37enne che stava viaggiando sulla auto e si è scontrato, per cause ancora al vaglio della Polizia stradale, contro un camion. Immediati i soccorsi da parte del 118, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Dopo l'incidente ci sono state complicazioni sulla corsia nord dell'A14, secondo Società Autostrade la coda ha raggiunto anche i 3 chilometri.