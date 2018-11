Coppia di anziani nel mirino di una banda di ragazzini Urla e furto di ortaggi e acqua

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Un incubo. E per mettere la parola fine è stata effettuata una segnalazione ai carabinieri. Troppo pesantye la serie di bravate, a loro carico, compiute da alcuni ragazzini a Villa Fastiggi. Nel mirino è finita una coppia di anziani con una serie si scherzi dai risvolti poco piacevoli. Non soltanto in questi giorni i ragazzini avrebbero urlato e gridato sotto casa della coppia, che abita in un edificio al pianterreno, andando poi a bussare alle finestre per spaventarla, ma nella giornata di ieri, approfittando della temporanea assenza dei proprietari da casa, gli stessi ragazzini sono saliti sul balcone e si sono portati via quello che hanno trovato, ovvero alcune bottiglie d’acqua e delle confezioni di ortaggi e verdura. Una bravata che però ha spinto a una segnalazione ai carabinieri.