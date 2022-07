Villa Fastiggi vince la decima edizione del Palio dei Bracieri: dopo due anni Pesaro fa festa con tutti i quartieri a Rocca Costanza

PESARO Villa Fastiggi vince nell'anno del grande ritorno del Palio dei Bracieri di Pesaro, nel fossato di Rocca Costanza tornato ad essere una bolgia. Contorno di spettacoli, musica, stand, concorsi, eventi ma è stata la grande corsa finale, quella più attesa, il diapason della pesaresità con quartieri tornati a sfidarsi in un contorno di colori e allegria ritrovata dopo due anni di stop. Il palio di più giovane d'Italia ha una nuovo rione campione.

La febbre da finalissima

La febbre da Palio era già alta nei giorni scorsi per questa attesissima decima edizione (che abbinava la Festa della Pizza Rossini, emblema culinario della pesaresità: pizza con mayonese e uova sode, provare per credere). Atmosfera caldissima fin dal primo pomeriggio di oggi, il giorno della finalissima, tra fumogeni e cori. Temperatura rovente dalle 17 in poi con le 4 batterie di gara nei giardini di Rocca Costanza valevoli per trovare le 4 finaliste: Villa Fastiggi, Pantano, Arzilla e Santa Veneranda. Tre frazioni periferiche e un rione centralissimo. Ma il bello del palio è anche questo. La finalissima poco prima delle 20: Villa Fastiggi ha vinto l’ambito “Ciocco” battendo le altre 12 contrade partecipanti: Santa Maria dell’Arzilla, Villa Ceccolini, Villa San Martino, Pantano, Case Bruciate, Muraglia, Tombaccia, Santa Veneranda, Montegranaro, Centro Mare, Soria, Vismara.