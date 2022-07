PESARO - Gli stand ieri mattina erano in allestimento, le sedie arrivate. Nel fossato di Rocca Costanza sono già state posizionate le transenne, nella parte interna e in quella circostante superiore. Ci sono anche i cartelli che indicano divieto di sosta per gli scooter davanti ai giardini di piazzale Matteotti.

APPROFONDIMENTI SELFIE MANIA Il casco di Valentino Rossi oggetto di culto diventa la meta preferita dei motociclisti

Insomma, tutto è pronto per il via, a partire da oggi e fino a domenica, della decima edizione del Palio dei Bracieri, nella combo con “La Rossini – Festival della Pizza Pesarese”. Al Palio tredici le contrade pronte a darsi battaglia, in particolare, nella corsa di domenica 31 luglio. Dalle ore 17 si svolgeranno le 4 batterie di gara nei giardini di Rocca Costanza che decreteranno le 4 contrade finaliste. Dopo il momento di spettacolo, seguirà la finale, prevista intorno alle ore 19. A contendersi l’ambito “Ciocco” saranno le 13 contrade partecipanti: Santa Maria dell’Arzilla, Villa Ceccolini, Villa San Martino, Pantano, Case Bruciate, Muraglia, Tombaccia, Villa Fastiggi, Santa Veneranda, Montegranaro, Centro Mare, Soria, Vismara. Le contrade si sfideranno nei tornei che si terranno nella rinnovata zona ludica del Palio, nei giardini di Rocca Costanza, che ospiterà le gare di “Tiro alla Fune”, l’attesissimo “Biliardino dei quartieri” e il nuovo gioco “Accendi il braciere”. Il nome delle Contrade vincitrici, sarà annunciato durante le premiazioni di domenica 31 luglio.

Dove si mangia

L’area “Le Cucine del Palio” servirà, dalle ore 19, i piatti della tradizione pesarese: primi, secondi e un’ampia lista di panini gourmet. Il tutto rinnovando la collaborazione con l’azienda Peroni che porterà al Palio dei Bracieri la sua birra cruda. Lo stand, collocato al centro della rotatoria di piazzale Matteotti (area parcheggio) sarà affiancato dalla proposta offerta dallo spazio La Rossini - Festival della Pizza Rossini che, dalle ore 19, prevede l’apertura dei ristoranti “C’era una volta” e “Il Ricettario” (spazio celiaci) per gustare, ogni sera, in tavola, una gustosa pizza al piatto. Ogni sera, in piazzale Matteotti, nei giardini di Rocca Costanza, fino a mezzanotte, si esibiranno band e dj della città nella selezione curata dallo staff “Cherie” di Pesaro. Giovedì 28 luglio, dalle 20: Oltremauta Rockband; si balla con Gimnall -coreografie e danza; dj set Lounge Ponte; Electronic party.

Gli spettacoli

Venerdì 29 luglio, dalle 18:30: dj set lounge/chill; Pietro Cardoni (indie pop, voce e chitarra); Alessia Forlani (pop, voce); Apnea (rock alternative); Manuelito, Adelaide, Fill Koi, Besma; Spidelollo rock sperimentale; live finale. Sabato 30 luglio, dalle 18:30: Ambience dj set Lounge/Chill; Woman Live; party Cherie; Opening Trap R&B; dj set Federico Filippini; presentazione del format Cherie; closing dj set Pekka. Domenica 31 luglio, dalle 18:30: Ambience dj set Lounge/chill out; commercial pop live; format Party Nuite & Notti in Bianco; dj set commercial house, format Party Nuite & Notti in Bianco.

Le 13 bellezze in gara per Miss Palio

Confermato il concorso “Miss Palio”, ideato e organizzato da Lorenzo Bernardini Hair Stylist. Le reginette sfileranno alla Rocca domenica 31 luglio, nel pomeriggio (intorno alle ore 16). Dopo la finale della corsa, sarà proclamata la vincitrice del titolo tra le 13 partecipanti: Eva Camilli, Santa Maria dell’Arzilla; Chiara Dormicchi, Pantano; Elisa Ranocchi, Santa Veneranda; Sofia Poma, Centro – Mare; Linda Astorino, Villa Fastiggi; Sofia Gambini, Villa Ceccolini; Kelly Ridolfi, Villa San Martino; Paola Sciancalepore, Case Bruciate; Camilla Carbonari, Soria; Alessia Galeazzi, Tombaccia; Marika Matrisciano, Montegranaro; Linda Sassano, Muraglia; Arianna Primavera, Vismara. Nella stessa data e nello stesso orario, sarà proclamata anche la MissSocial 2022 del Palio, eletta dai follower della pagina Instagram @WelcometoPesre.