PESARO «Cento posti auto nel giardino della scuola Don Bosco, Comune contro verde e mobilità sostenibile», dice l’associazione la Nostra Pesaro. «Ad oggi nessun progetto nell’area verde alla Don Bosco, certi gli stalli lungo via Paganini», risponde l’assessore al Fare Riccardo Pozzi.



L’operazione



Intorno all’operazione legata alla Cittadella del basket di Villa San Martino (lavori già appaltati per l’intervento da 4 milioni di euro finanziato dal Pnrr), si è innescato un nodo legato alla sosta. A lanciare il sasso, La Nostra Pesaro: «La cittadella del basket comporterà la creazione di una palestra e di un volume servizi che andranno ad integrare il Centro Sportivo Federale Facchini in via Togliatti. Un intervento di per sé scriteriato in quanto le strutture saranno castigate a forza in una spazio angusto ed inopportuno perché punto cruciale della viabilità di una zona residenziale densamente abitata. Un intervento che dovrebbe avere la sua naturale collocazione in prossimità del Palazzo dello sport a Torraccia, dove invece verrà realizzato un biolaboratorio. Ma non finisce qui: abbiamo appreso dove il Comune intenda realizzare il parcheggio da 100 auto promesso a servizio delle nuove strutture. Collocazione segreta fino a pochi giorni fa, ma che risultava evidente ad una semplice analisi del contesto, tant’è che lo avevamo già preannunciato. Il Comune rimarca la sua innata avversione per verde e mobilità sostenibile, sta valutando di realizzare il nuovo parcheggio nel giardino della scuola Don Bosco».



Le critiche



Ipotesi criticata: «Come al solito spendiamo malamente risorse pubbliche per il solo fatto che tra Pnrr e contributi ci stanno piovendo addosso tanti soldi per i quali, l’obiettivo prioritario dell’Amministrazione non è quello di spenderli bene, ma solo di spenderli. Interventi mal concepiti non portano beneficio ma danno. Come altre organizzazioni ambientaliste siamo lavorando per prevenire queste nefandezze ponendole in evidenza in uno scenario di disinformazione, mancato coinvolgimento e trasparenza». Replica l’assessore al Fare Riccardo Pozzi: «In questo momento non c’è alcun progetto rispetto all’area verde della Don Bosco. C’è una maggiore richiesta di sosta a cui andremo subito a rispondere con la realizzazione di diversi stalli lungo via Paganini».



Le soluzioni



«Stiamo adottando - puntualizza - tutte le soluzioni che consentono di ridurre la realizzazione di altri parcheggi stalli, vedi l’accesso dietro lo stabile dell’ambulatorio verso via Ponchielli. Se sarà necessario prevedere la realizzazione di un ulteriore parcheggio - aggiunge l’assessore - lo si farà coinvolgendo quartiere e scuola e in ogni caso con interventi tipo il nuovo parcheggio di Baia Flaminia ed evitando soluzioni che impermeabilizzano suolo o prevedano abbattimenti di alberi».