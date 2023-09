Morto uno dei due ragazzi investiti a Mondolfo. Il tribunale aveva convalidato l'accusa per la 42enne cubana al volante (che non si era fermata)

MONDOLFO - Morto uno dei due ragazzi investiti nella notte di venerdì da un'auto sulla Statale Valcesano a Mondolfo. La donna che era al volante dell'auto, una 42enne cubana, era agli arresti domiciliari. Dopo l'incidente, infatti, era andata via non prestando soccorso. E' stata rintracciata a casa e arrestata dai carabinieri di Mondolfo e Monteporzio. Il giovane deceduto aveva 23 anni, era bengalese: era apparso subito gravissimo ed era stato trasporto con massima urgenza all'ospedale regionale di Torrette.

L'amico non è in pericolo di vita

La morte del ragazzo è stata appresa dalla donna durante l'udienza, scoppiando in lacrime. Il tribunale ha convalidato la misura scattata per lesioni gravissime e omissione di soccorso ma ora l'accusa di lesioni cambia in omicidio stradale. Non si conosce ancora l'esito degli esami (droga e alcol) a cui è stata sottoposta la donna Non è in pericolo di vita l'amico, 29 anni, nonostante le molteplici fratture alle gambe.