Adescava gli uomini su un sito di incontri, poi li drogava e derubava. Fermata una cubana. Due ultracinquentenni hanno rischiato la vita

Un'altra mantide in Brianza? Sembra proprio di sì. Ancora nella zona di Vimercate, a Cornate d'Adda, una manciata di chilometri da Roncello, dove agiva e colpiva Tiziana Morandi (condannata in primo grado a 16 anni e 5 mesi per aver narcotizzato e depredato 9 uomini), va in scena un copione del tutto simile. Stavolta a drogare due malcapitati, agganciati in rete, sarebbe stata una 40enne Lindys Perez Felip, 40 anni, cubana con passaporto boliviano,che, dopo aver servito un caffè corretto alle benzodiazepine ai nuovi “amici”, li avrebbe derubati. La donna è stata arresta lo scorso 26 gennaio.

La prima delle due vittime, entrambi ultracinquantenni lombardi, ha denunciato.

L'uomo stordito dagli anti depressivi, come hanno accertato gli esami, è andato a sbattere contro il muro di cinta di una villetta . Nelle vicinanze è stata vista la donna, già segnalata ai vigili che l’hanno riconosciuta. Addosso e nella stanza che occupava nel comune brianzolo, aveva confezioni di benzodiazepine. Anche l'altro ha avuto un malore alla guida. Era un tassista che come l’altro uomo ha concordato un incontro con la donna sul sito Nirvam. Al suo arrivo la donna si è presentata con in mano un caffè in un bicchierino di plastica. Glielo avrebbe offerto e l’uomo avrebbe dunque presto perso i sensi, andando a sbattere con il taxi contro un muro. La donna l'ha inoltre derubato di 600 euro, l'incasso, che il tassista teneva nel marsupio,.

Gli episodi sono distinti e risalgono a venerdì e mercoledì scorsi. La donna è stata fermata dai carabinieri di Vimercate dopo un'indagine lampo fra casa sua, dove sono state trovate le tazzine incriminate, e le immagini delle telecamere. L'accusa per lei è di rapina.