FANO E’ deceduto all’improvviso all’età di 63 anni il dottor Massimo Cecconi, un medico di medicina generale molto noto in città, non soltanto per la sua professione, ma anche per i suoi molteplici interessi. E’ morto in seguito ad un’emorragia cerebrale che lo ha colto nella notte di domenica e vana purtroppo è stata la sua corsa all’ospedale di Pesaro dove è stato trasferito a bordo di un’autoambulanza, nonostante i medici abbiano fatto di tutto per salvargli la vita. Per Massimo Cecconi la professione medica era la sua prima passione; per non deludere i suoi pazienti si faceva in quattro, intrattenendo con molti di loro un rapporto di amicizia. Ma poi coltivava anche altri interessi; amava la musica e in passato aveva fatto il dj in una radio locale; era appassionato di storia e si era legato al gruppo de La Pandolfaccia, non omettendo di interpretare durante le sfilate Carlo Malatesti, signore di Rimini. I suoi pazienti saranno assistiti dai colleghi fino alla nomina di un sostituto da parte dell’Ast.