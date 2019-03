Picchia e violenta la moglie davanti al figlio di 5 anni: arrestato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTE PORZIO – Botte e violenza sessuale sulla moglie, anche davanti al figlio di 5 anni: nigeriano arrestato dai carabinieri.I due, connazionali, si erano conosciuti in Veneto 6 anni fa ed avevano deciso di sposarsi. Dopo poco emerge il carattere violento dell’uomo che abitualmente picchiava la donna per futili motivi privandola anche del cibo e del gas per riscaldarsi. Dopo un anno la donna rimane incinta ma questo non contribuisce a far ravvedere l’uomo da comportamenti violenti. Di contro costringeva la donna, in stato interessante, ad effettuare cessioni di sostanze stupefacenti per suo conto. Nel frattempo la donna si è trasferita nella provincia di Pesaro e Urbino accompagnata dai suoi fratelli trovando lavoro e un po’ di tranquillità. Uscito dal carcere nell’agosto 2018, l’uomo ha preteso di rivedere la moglie e il figlio trasferendosi nella nuova abitazione. La donna a fini genitoriali acconsentiva precisando di non avere nessuna intenzione di avere più rapporti con l’uomo esigendo altresì di tenere in casa almeno uno dei suoi fratelli. Nonostante gli accordi, il comportamento tornava a farsi nuovamente violento e minatorio arrivando a pretendere, con la violenza, di avere rapporti sessuali contro la volontà della donna e con la paura di conseguenze peggiori. Finchè una sera, brandendo un coltello l’uomo ha minacciato di morte il fratello, danneggiando i suoi beni ed appropriandosi di denaro in contante che conservava in una borsa il tutto pur di cacciarlo di casa. L’uomo è stato condotto in carcere e la donna insieme al bambino hanno potuto far rientro nella loro abitazione.