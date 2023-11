MONDOLFO È di 1 milione e 125 mila euro la cifra assegnata al Comune di Mondolfo, per realizzare la messa in sicurezza del fosso Rio Stacciola nel quartiere di Ponte Rio. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica di Mondolfo è stato ammesso al finanziamento, grazie alla partecipazione dell’amministrazione comunale al bando ‘Interventi di messa in sicurezza edifici e territorio’ del Ministero dell’Interno.



Il tratto interessato



Una notizia importante per tutti i cittadini di Ponte Rio, quartiere che nel luglio 2014 era stato colpito da un violento nubifragio che causò molti danni e costrinse anche diverse famiglie della zona all’evacuazione. L’intervento che si andrà a realizzare si concentrerà sul tratto di alveo fino al ponte sulla strada 424 della Valcesano mediante opere finalizzate alla regimazione idraulica del corso d’acqua. A questo fine è prevista la creazione di un vero e proprio canale che sarà raccordato, a monte, con le sponde naturali del fosso e, a valle, con il ponte già presente sulla 424. Nei prossimi mesi si provvederà alla redazione del progetto esecutivo e successivamente verrà avviata la gara per l’affidamento dei lavori. Trattandosi di contributi a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, le tempistiche previste sono: l’avvio dei lavori nel corso del 2024 e la loro conclusione entro il 31 dicembre del 2025.



Molto soddisfatti del decreto del Ministero dell’Interno sono il sindaco Nicola Barbieri e l’assessore ai lavori pubblici Filomena Tiritiello: «Si tratta di un ulteriore intervento finalizzato alla prevenzione del rischio idrogeologico sul territorio. Un finanziamento importante che ci permetterà di migliorare sensibilmente la situazione del quartiere di Ponte Rio. Prosegue, dunque, l’impegno della nostra amministrazione che in questi anni è intervenuta su più fronti per ridurre al massimo le criticità presenti nelle diverse zone del nostro Comune. Un’ulteriore dimostrazione – concludono gli amministratori - di quanto, assieme agli uffici comunali competenti, siamo attivi nella progettualità per reperire fondi regionali, ministeriali ed europei al fine di migliorare la qualità della vita e la sicurezza dei cittadini».



Rischio allagamenti



Intanto a Marotta, nella zona Nord della città, stanno proseguendo i lavori per ridurre l’annoso rischio allagamenti. L’articolato piano delle opere, per un totale di oltre 3milioni di euro, è suddiviso in tre stralci funzionali. Attualmente sta avanzando l’intervento in via Corfù, dove si sta realizzando il canale di raccolta delle acque meteoriche.