Tremendo schianto a Marotta: il camioncino dei rifiuti spezza a metà la moto, grave il centauro 20enne

MAROTTA - Drammatico scontro fra una motocicletta e un mezzo della nettezza urbana, stamanattina, in via Cristoforo Colombo a Marotta di Mondolfo. L'urto è stato molto violento tanto che la moto si è spezzata in due. In sella c'era un ventenne di Senigallia soccorso, intorno alle 8, dal personale del 118 e trasportato in eliambulanza agli Ospedali Riuniti di Torrette di Ancona. Le sue condizioni preoccupavano per il rischio di numerose e gravi fratture. Comunque, il giovane è rimasto sempre vigile e qualche ora dopo l'incidente la situazione appariva in miglioramento. Secondo una testimonianza, entrambi i mezzi viaggiavano nella stessa direzione, verso Fano. I rilievi di legge sono stati effettuati dai carabinieri di Marotta, che stanno ricostruendo la dinamica.

