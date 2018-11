Due morti, droga e spaccio: tra i dieci arresti in Brianza spunta pusher di Vallefoglia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VALLEFOGLIA - Dalla Brianza al Montefeltro: un cittadino albanese è stato arresto, nella zona di Vallefoglia, dove risiedeva, con l’accusa di detenzione e spaccio di stupefacenti. La misura cautelare in carcere, però, è arrivata a conclusione dell’indagine sull’omicidio di altri due albanesi avvenuto a Canegrate, in provincia di Milano, nel 2016. Il duplice omicidio è quello dei cugini Alban e Agron Lleshai, freddati a colpi di pistola per contrasti tra i clan che avevano in gestione il traffico di droga. Dalle indagini i carabinieri del Nucleo investigativo di Monza sono risaliti a un gruppo accusato ora di traffico e spaccio di droga. I militari hanno dato esecuzione dell’ordinanza emessa dal gip del Tribunale di Busto Arsizio nei confronti di 10 persone, ritenute responsabili, a vario titolo, di detenzione e spaccio di ingenti quantitativi di stupefacenti del tipo cocaina, eroina e marijuana. Tra questi un cittadino albanese residente a Vallefoglia.