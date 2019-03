Violenta lite in famiglia Marito denunciato per lesioni e furto dell'auto della moglie

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VALLEFOGLIA - Schiaffi alla compagna, lei lo denuncia per lesioni, violenza privata e furto. Loro sono una coppia di marocchini di 45 anni che vive a Tavullia ma le scintille sono iniziate a Pesaro, in un locale di Baia Flaminia. Nel rientrare a casa dalle parole si è passati ai fatti. È nata una colluttazione e lei, stando a quanto riferito alle forze dell’ordine, avrebbe ricevuto schiaffi e botte. Cosa confermata da un referto medico. Il giorno dopo ha chiamato i carabinieri anche per la denuncia di furto della macchina. Il veicolo sarebbe intestato alla donna, ma secondo le indagini dei carabinieri lui lo avrebbe comprato. La macchina è stata ritrovata a Morciola e restituita alla donna.