Pesaro, travolge ciclista all'altezza del Curvone. Fermato al volante dalla Polizia Locale un 49enne alticcio

PESARO Ciclista investito all’altezza del Curvone. Il conducente aveva alzato il gomito: il tasso alcolemico era oltre la soglia consentita. Il fatto è avvenuto intorno alle 19:30 quando un 69enne in bicicletta stava percorrendo la statale verso la direzione mare. Una Fiat 500 stava viaggiando in direzione opposta. Nel percorrere la curva i due hanno impattato violentemente. Il ciclista, uomo di 69 anni residente in zona mare, è rovinato a terra.

Immediata la chiamata al 118. L’uomo ha riportato lesioni ed è stato traportato in ospedale. Non è in pericolo di vita e non avrebbe riportato gravi conseguenze. L’automobilista incolume, uomo di 49 anni residente a Vismara, è stato sottoposto a controlli approfonditi da parte della Polizia Locale intervenuta sul posto. Dalla misurazione etilometrica è emerso che aveva un tasso alcolemico sopra il consentito, si parla di uno 0,8 g/l, oltre la soglia consentita di 0,5 g/l. Per lui è scattato il ritiro immediato della patente e il fermo della vettura per 180 giorni. Gli agenti della polizia municipale hanno effettuato tutti i rilievi di legge per chiarire a fondo la dinamica dell’incidente. A quell’ora l’asfalto era bagnato per la pioggia. Ciclista e automobilista sono venuti a contatto proprio in curva. Se il tasso fra gli 0,51 e gli 0,8 grammi per litro di sangue non si apre alcun procedimento penale.

