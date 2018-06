Fiorello in vacanza a Pesaro Anniversario con Susanna tra spiaggia ed Excelsior

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Bermudone blu e addominali provati dai festeggiamenti del giorno prima: Fiorello non è sfuggito all’occhio attento dei bagnanti mentre ieri mattina si rinfrescava nello specchio d’acqua prospicente l’Hotel Excelsior insieme alle figlie Olivia e Angela e alla moglie Susanna. Un blitz a Pesaro dopo la due giorni riccionese in cui lo showman ha festeggiato i 15 anni di nozze in compagnia dell’intera famiglia. E all’ombra degli elegantissima location dell’Hotel a 5 Stelle l’incontro con Fabrizio Minuz, dj, produttore discografico e anche lui showman a tutto tondo che ha postato sul suo profilo Facebook l’esilarante duetto con Fiorello in diretta.Fiore come sei arrivato a Pesaro? «Mi sono spostato fino a Pesaro in bicipolitana». Hai visto procedono tutti in fila indiana, tu quale hai preso? «La 24 barrata». E giù a ridere tentando di allargare la ripresa alla splendida cornice che li ospitava. E ancora: Guarda ti consiglio di venire a Pesaro a passare le vacanze. «Ci sto pensando» si fa cogitante Rosario sotto un cappellino blu. Magari fai come me e ci vieni a vivere. Questa è la città ideale per crescere i bambini, non ci sono pericoli... «C’è Rossini, la musica, l’arte» si fa trasognante Fiorello mentre Minuz incalza: C’è la Rossini, facendo riferimento alla pizza che porta il nome del compositore. Rivolto alla telecamera del cellulare Fiorello si fa serio: «C’è Magnini, c’è Valentino Rossi e Fradeani il re della rucola». La camera si sposta sul big dell’odontoiatria mondiale, Mauro Fradeani seduto a un tavolo insieme a Susanna e a un’altra bella signora: il dentistar gli sorride. Servizio completo sul Corriere Adriatico in edicola.