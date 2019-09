Schianto tra auto e scooter grave giovane centauro Sotto sequestro i due mezzi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MAROTTA - Schianto tra scooter e auto sulla statale adriatica l’altra notte all’altezza del bivio per il sottopasso di via Togliatti. Un giovane centauro di Fano, 26 anni, è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato dal 118 all’ospedale regionale Torrette di Ancona. L’incidente è avvenuto alle 23 circa di domenica notte: il ragazzo in sella allo scooter procedeva in direzione nord e ha avuto la peggio nell’urto anche perché per cause da accertare il casco è schizzato via in seguito alla caduta. La dinamica è al vaglio dei carabinieri della compagnia di Fano intervenuti per i rilievi di legge. L’auto e lo scooter sono stati posti sotto sequestro.