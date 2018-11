Il porto preferito di Valentino ha la gestione in scadenza Concessione, il Comune tace

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GABICCE MARE - Porto di Vallugola, il gestore Mediterranea srl cerca risposte. Il conto alla rovescia per lo scalo turistico preferito da Valentino Rossi è attivato: il 31 dicembre 2018 scadrà la concessione temporanea del gioiellino turistico attivata d’urgenza, tramite bando, lo scorso 20 aprile. La srl pesarese, subentrata dopo mesi di acque agitate (la precedente gestione era scaduta a dicembre 2016 e per un nuovo corso si era attivata anche l’associazione Voci nel Vento), forte di una stagione estiva 2018 «dall’andamento molto soddisfacente» e densa di interventi effettuati, vuole capire se la concessione sarà rinnovata. «Una soddisfazione - si legge in una nota della Mediterranea - che coinvolge anche i clienti, pronti a riconfermare il posto barca anche per l’anno prossimo. Ma il Comune tace».