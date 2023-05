Maltempo, cedimenti e frane nell'urbinate: chiuso al traffico un tratto della strada Provinciale Feltresca

URBINO- Nel corso della notte, fino alla mattinata di oggi (18 maggio), ci sono stati ulteriore cedimenti, per cui è stata completamente chiusa al traffico la Strada Provinciale Feltresca a Urbino in zona Gadana, interessata da una frana.

I percorsi alternativi

I percorsi alternativi, per evitare la zona interrotta, sono, da Gadana il passaggio per Pieve di Cagna e quindi la SS73 Bis per arrivare a Urbino. Da direzione Urbino è invece necessario il passaggio per Località Pallino e l’uso di strada Pantiere.