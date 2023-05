Fermo, l'acqua defluisce dalla diga e il Tenna si ingrossa: famiglia costretta a evacuare

FERMO - Si allenta l'allerta meteo nel nord delle Marche, si aggrava, diventando arancione, quello a sud. Per il momento la situazione pare sotto controllo, ma nella notte una famiglia di Fermo è stata evacuata a scopo precauzionale dalla propria abitazione nei pressi di ponte di San Giacomo per l'innalzamento di livello del fiume Tenna dovuto all'acqua fatta defluire dalla diga di San Ruffino.

Sono chiusi i ponti di Molino Paci e Sacri Cuori.

Ha piovuto per tutta la notte sul territorio delle province di Macerata, Fermo e Ascoli, con ore di superlavoro per i vigili del fuoco, che hanno operato a turni rafforzati. ma il messaggio che il sindaco di Fermo Paolo Calcinaro manda dai suoi canali social è rassicurante: "Buongiorno! Non piove, si circola e i fiumi sono nei livelli di guardia. Vi pare poco?"

Sui territori sono state registrate frane e smottamenti, alberi caduti, problemi a tombini e rete fognaria. I fiumi sono ingrossati ovunque, ma sono rimasti negli argini. Molte le scuole chiuse nelle tre province, dove i sindaci hanno aperto i Coc. A Fermo il sindaco ha disposto per oggi la chiusura solo per alcuni plessi, quelli più vicini al bacino del fiume Ete: il trasporto scolastico e garantito.