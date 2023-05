Incidente a Falcineto, auto contro motorino: ferito un ragazzo di 26 anni portato in ospedale a Pesaro

FANO - Schiato tra un'auto e un motorino. L'incidente è avvenuto alle 7,35 a Falcineto. L'autovettura era una Fiat Punto ed era condotta da un tunisino di 25 anni. Secondo quanto ricostruito stava percorrendo la strada in direzione monte-mare. Giunto in prossimità del civico 43 è entrato in collisione con un motociclo Aprilia condotto da un altro tunisino, di 26 anni, proveniente dal senso opposto di marcia. Il motorino è finito sul campo, l'auto ha perso la parte anteriore mentre la ruota destra è esplosa.

Portato dal 118 a Pesaro

Sono in corso accertamenti della Polizia Locale sulla dinamica esatta. Il conducente del motociclo, l'unico a rimanere ferito, è stato trasportato al Prnto soccorso di Pesaro con il 118.