​Fano, tampona l'auto di una famiglia e poi scappa: denunciato un 57enne ubriaco alla guida

FANO- E' stato denunciato per guida in stato di ebbrezza un 57enne di origine tunisine che oggi (13 maggio) si è reso protagonista di un incidente a Fano in via XII settembre intorno alle 13.

Tamponamento e fuga

Dopo aver tamponato l'automobile di una famiglia, dove erano presenti un 57fanese, la moglie e il figlio, si è allontanato dal luogo dell'incidente dandosi alla fuga. E' stato rintracciato dagli agenti della Polizia Locale che, nei controlli di rito, hanno accertato il tasso alcolemico più alto del consentito.