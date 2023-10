Incendio a Isola del Piano, a fuoco un trattore con 100 quintali di balle di fieno

ISOLA DEL PIANO - I vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le ore 19 a Isola del Piano, in un campo adiacente a via Strada delle Valli, per l'incendio di un trattore agricolo che trasportava 100 quintali di balle su paglia.

Supporto anche da Fano e Urbino

Sul posto la squadra di Urbino, con in supporto personale da Fano con una autobotte, ha spento le fiamme, utilizzando acqua e schiuma antincendio, e messo in sicurezza il mezzo coinvolto e l'area dell'incidente.