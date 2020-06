Macerata Feltria, bruciano nel deposito 500 tonnellate di balle di fieno

MACERATA FELTRIA Oltre 500 tonnellate di balle di fieno stanno bruciando in un capannone di un'azienda agricola di Macerata Feltria. I vigili del fuoco sono impegnati dal pomeriggio a domare un gigantesco incendio che si è sviluppato ai danni di un deposiro di un’azienda agricola. L’allarme è scattato poco dopo le 15 in località San Teodoro di Macerata Feltria lungo via Pieve dove è ubicata l’azienda agricola “Terre e Sapori”. Non si conoscono al momento le cause che hanno portato all’incendio che ha interessato il deposito di fieno che era stato riempito di balle. Tante balle, almeno 850 dal considerevole peso di 6 quintali circa ciascuna. Sul luogo dell’incendio tre squadre di vigili del fuoco provenienti dal comando di Pesaro e dal distaccamento di Macerata Feltria, con in tutto 10 uomini al lavoro fino a notte. Difficile anche stimare l’entità dei danni riportati dall’azienda agricola che comunque sembrano ingenti. © RIPRODUZIONE RISERVATA