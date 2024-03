URBINO La Cna di Urbino e l’amministrazione comunale hanno proposto l’incontro pubblico ‘artigiani al centro’ per riflettere sul piccolo commercio nel centro storico di Urbino come elemento di valorizzazione e promozione.

Fenomeno accentuato

«Un argomento che come Cna delle Marche stiamo studiando da mesi, dopo Pesaro e Fano, abbiamo ora studiato Urbino – spiega il segretario Cna Marche Moreno Bordoni –. Ci sono problematiche importanti, soprattutto per l’entroterra, per l’impoverimento delle attività economiche e lo spopolamento del centro e questo è strettamente legato alla diminuzione demografiche. Stiamo proponendo ai decisori politici delle modalità di intervento per aiutare i piccoli artigiani, che sono artisti con il know how del made in Italy. Questi devono incentivare un ricambino generazionale per non far spopolare i centri storici, il borgo è il vero valore del nostro Paese che deve essere valorizzato. Ci siamo avvicinati ai ragazzi nelle scuole per far capire le opportunità di importanti lavori legati alle tradizioni e all’arte: luoghi di lavoro belli, che danno soddisfazione e portano avanti tradizioni».

Via anche gli stranieri

Un quadro preoccupante quello rilevato da Giovanni Dini direttore del centro studi Cna Marche «che replica la situazione del Paese. Negli ultimi 10 anni i residenti di Urbino sono in calo dell’11% ed anche la popolazione residente straniera registra un -15%, le imprese attive di Urbino sono calate del 14,2% per effetto soprattutto della diminuzione delle imprese delle costruzioni (-24,7%), manifatturiere (-16,1%), del commercio (-27,5%). Nel comune di Urbino l’artigianato cala del -20,1% e il commercio al dettaglio del 29%. Il rarefarsi delle imprese che animano centro e città, è strettamente legato alla diminuzione della popolazione e nel comune il fenomeno è più rapido rispetto alla media di provincia e Regione».

Il direttore del centro studi della Cna segnala che «Urbino ha però tante opportunità che potrebbe mettere a frutto, basti pensare all’università e ai giovani. Quando le popolazioni invecchiano e non ci sono giovani, diminuisce l’apporto all’innovazione. Urbino avendo però tanti giovani, giovani che studiano, ha molte frecce al proprio arco per invertire questa tendenza».

Il sindaco chiede sinergie

«È importante mettere al centro la cultura del saper fare - ha sottolineato il professore dell’università di Urbino Ilario Favaretto -. Impostando ogni azione in termini “glocali”, con radici ben piantate nel territorio ma aprendosi a nuove sfide e mercati, attraverso il digitale». Il sindaco di Urbino ha ringraziato Cna per il progetto sottolineando come dopo anni di ‘rendita’ grazie agli alloggi per studenti non sia semplice cambiare rotta. «Servono il supporto delle associazioni di categoria e sinergie tra comuni limitrofi».