PESARO C’è l’emozione di aver reso concreta un’idea nata insieme all’indimenticato musicista e docente Sergio Guerra tra le prima vittime della pandemia, ovvero: ripensare ad un momento storico importante per la musica e scoprire come si è trasformata: è questo il senso del viaggio emozionale di “Those Revolution Years”, il concerto-spettacolo, nato da un'idea di Sergio Guerra e Rocco Bratta, in programma martedì 19 marzo (la mattina per le scuole, la sera ore 21 aperto a tutti), al Teatro Sperimentale per raccontare “Il ruolo della musica negli anni ‘70. Dall’Inghilterra all’Italia”.

Gli amici

Con regia e testi di Claudio Salvi, “Those Revolution Years” è un «progetto nato dalle intense chiacchierate con l’amico Sergio Guerra racconta Rocco Bratta. «Oggi più che mai è importante avvicinare i giovani alla musica di un periodo storico importantissimo, come quello che va dal ‘69 (con la fine della storia dei Beatles come gruppo) al ’79 (prima dell’arrivo della discomusic) segnato dalla musica progressive, psichedelica, rock». «Un periodo creativo incredibile, in cui ‘l’alternativa’ era la norma», ha aggiunto il chitarrista Pierpaolo Farina, il 19 sul palco insieme ad Andrea Bratta voce e percussioni, Giulio Vampa chitarra e cori, Daniele Russo chitarra e cori, Enrico Montanaro batteria, Alberto Fattori basso e Lorenzo Stroppa tastiera. Per Daniele Vimini, vicesindaco l’appuntamento è più di un concerto: «nasce da un progetto musicale, nato quasi un anno fa, che Pesaro Città creativa della Musica Unesco rivolge al pubblico pesarese e a quello della Capitale. . La data del 19 segue la ‘numero 0’ fatta questo inverno durante il Natale di ‘Pesaro nel Cuore’. Sarà dunque anche l’occasione per apprezzare pienamente un progetto che potrà avere ulteriori momenti, più avanti, per i suoi variegati contenuti, per i quali ringraziamo anche Amat».

Per gli studenti

I primi a potersi tuffare negli anni Settanta saranno studentesse e studenti degli istituti superiori della città, a cui si rivolge il matinée allo Sperimentale, «L’appuntamento diventa fondamentale per i nostri ragazze e ragazzi - spiega Camilla Murgia, assessora alle Crescita e alla Gentilezza - in particolare per quelli del liceo coreutico Marconi. Dentro lo spettacolo troveranno riferimenti imprescindibili per capire l’evoluzione della musica». Ma non solo, «La rivoluzione espressa dalle canzoni dell’epoca, è un caposaldo anche per uomini e donne della mia generazione, cresciuta con riferimenti di un’epoca la cui conoscenza è necessaria, soprattutto per una città come Pesaro, in cui la cultura musicale inizia dai nidi». I brani scelti saranno tra quelli scritti da: The Beatles, Pink Floyd, Led Zeppelin, Deep Purple, Jethro Tull, De Andrè, Finardi, PFM e altri.