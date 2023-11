PESARO- Il kebab non gli piace e pretende di uscire senza pagare. Questa sarebbe la miccia che ha portato a una violenta lite in via San Francesco nel tardo pomeriggio di ieri. Secondo quanto si riesce a ricostruire dai testimoni che hanno assistito alla zuffa, pare che un 18enne tunisino sia entrato al King Kebab.

APPROFONDIMENTI IL SUICIDIO Comunanza, litiga con la moglie e scompare da casa per due giorni: ritrovato impiccato in un bosco vicino al lago

Preso il panino, avrebbe detto che non era affatto di suo gradimento. Tanto da uscire senza pagare. Ne è nato un alterco con il titolare, originario del Bangladesh che ha rivendicato il fatto che il giovane anche il giorno prima non avrebbe pagato: «Mi devi 10 euro». Frase su frase, insulto su insulto è intervenuto a dare manforte al titolare anche un ragazzo suo connazionale. E qui la situazione è precipitata, perché dalle parole grosse si è arrivati ai ceffoni grossi. Tanto che il tunisino avrebbe colpito con un pugno il ragazzo.

E anche l’esercente avrebbe rimediato una testata in fronte. Con il parapiglia sono intervenute diverse persone per separare i protagonisti. E contestualmente sono state chiamate le forze dell’ordine. Sul posto i carabinieri e a supporto la polizia. Tanti i curiosi che si sono affacciati per capire cosa fosse successo, del resto era sabato sera, tradizionale momento del passeggio. Sono stati sentiti i vari testimoni mentre i due bengalesi sono finiti al pronto soccorso con ecchimosi. Toccherà a loro sporgere denuncia per lesioni nei confronti del tunisino, perché non essendoci ferite gravi, non si può procedere d’ufficio.

l