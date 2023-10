Gruppo Vitri, chiesta la cassa integrazione oltre 1.000 dipendenti fino a Natale

VALLEFOGLIA - Richiesta di cassa integrazione per il gruppo Vitri. Nel dettaglio: si prospettano 12 settimane per 835 dipendenti alla Rivacold, con sospensione a zero ore, fino al 23 dicembre. Per la Vitrifrigo sempre 12 settimane ma per 222 dipendenti con sospensione a zero ore, dallo scorso 2 ottobre fino al 23 dicembre.

Famiglie in crisi

Insomma, saremmo davanti ad un blocco pressoché completo fino alle vacanze di Natale per una delle più grandi aziende del settore refrigerazione d'Europa con grave ripercussione sui lavoratori e sulle famiglie già alle prese con l'inflazione galoppante di questi mesi.