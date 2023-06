​Cassa integrazione emergenziale nelle Marche, dal 15 giugno via alle domande: comunicate anche le modalità

ANCONA - Dal 15 giugno sarà possibile presentare le domande all'Inps per la cassa integrazione emergenziale dei dipendenti delle zone colpite dalle recenti alluvioni nelle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche. Stesso termine anche per gli autonomi e i professionisti che intendono richiedere l'indennità una tantum.

Le modalità

Sarà direttamente l'Inps ad erogare l'indennità, in modo da evitare - viene sottolineato - ulteriori oneri alle imprese danneggiate. Confermati, infine, i fondi messi a disposizione per il lavoro con il decreto Alluvioni: oltre 900 milioni di euro di cui 620 milioni per la cassa integrazione emergenziale e 253,6 milioni di euro per l'indennità una tantum destinata ad autonomi e professionisti.