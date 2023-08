Gabicce Mare, l'edizione 2023 del Festival Disco Diva devolve fondi per il Comune di Molinella

GABICCE MARE - Continua l’impegno del Festival Disco Diva di Gabicce Mare in ambito sociale. L’evento, organizzato dal Comune di Gabicce Mare, con la direzione artistica di Disco Diva Events e con il contributo della Regione Marche e di Rivierabanca prosegue la strada intrapresa già nel 2020 con donazioni benefiche. Dopo la donazione dell’edizione 2020 a favore del Fondo di Mutuo Soccorso del Comune di Bergamo, promosso dalla Fondazione Teatro Donizetti, per sostenere le persone colpite dal covid 19 e quella del 2022 a favore della Croce Rossa Italiana sezione di Pesaro, quest’anno sono stati devoluti fondi al Comune di Molinella, legato alla città di Gabicce Mare da un patto d’amicizia, uno dei tanti comuni colpiti dall’alluvione del maggio scorso.

La donazione

«Il nostro Festival internazionale della Disco Music da qualche anno ha adottato azioni concrete di beneficenza- sottolineano il sindaco, Domenico Pascuzzi e l’assessore al Turismo, Marila Girolomoni-.

«Quest’anno il Festival è stato presentato pochi giorni dopo la tragedia che ha colpito l’Emilia Romagna- spiega Cristina Tassinari art director del festival- per questo abbiamo subito pensato ad una donazione da parte della direzione artistica a favore delle popolazioni che hanno subito gravi danni in questa tragedia. La musica diventa strumento per sostenere anche questo tipo di cause».